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27.05.2017 - 11:14 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor umudunu koruyor

ÇAYKUR Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, ligde Osmanlıspor maçını kazanarak rakipleri Bursaspor'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

Çaykur Rizespor umudunu koruyor
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ÇAYKUR Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, ligde Osmanlıspor maçını kazanarak rakipleri Bursaspor'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi.

Ligde istemedikleri bir yerde bulunduklarını ve küme düşmenin son adayı olduklarını ifade eden Aykut Ferah, bu hafta kazanarak rakiplerinin kaybetmesini bekleyeceklerini ifade etti. Ferah, “Sezon boyunca şansızlıklar, bir takım olumsuzlular ve hakem hataları yaşadık. Futbol şansızlığı yanımızdan eksik olmadı. Neticede ligin sonuna geldik. Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son haftalarda iyi mücadele ederek iyi sonuçlar alıyoruz. Osmanlıspor karşısında üç puan alan ekip olacağız. Rakibin kaybetmesi ile umutlarımızı son haftaya taşımız oluruz. Bir mucize gerçekleştirmek istiyoruz. Takımın morali son derece iyi” dedi, Ankara’da yaşayan Rizelilerin de takımlarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Çaykru Rizespor’da cezalı olan Robin ile sakatlıkları bulunan Özgür ve Ümit’in takımda yer almayacak.

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