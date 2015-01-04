Çaykur Rizespor umut dolu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da üzüntü yaşanıyor.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, hafta boyunca tüm planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını belirtti.

Karşılaşmada birçok pozisyon bulmalarına rağmen istemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarına dikkati çeken Ferah, devreyi 14 puanla tamamladıklarını vurguladı.

İlk yarıda yaşadıkları puan kayıplarında milli takımlara giden oyuncuların da etkili olduğuna işaret eden Ferah, "Özellikle kritik haftalarda Afrika kökenli oyuncularımızdan istediğimiz ölçüde yararlanamadık. Şu anda Ali Adnan Irak milli takımıyla 2015 Asya Futbol Konfederasyonu Kupası, Leonard Kweuke Kamerun milli takımıyla, Ousmane Viera ise Fildişi Sahili milli takımı ile 2015 Afrika Uluslar Kupası hazırlıklarına başladı" ifadelerini kullandı.

Sezonun 12. haftasında teknik direktör değişikliğine gidildiğini anımsatan Ferah, şunları kaydetti:

"Yeni teknik ekibimiz zorlu maç programının yer aldığı takvimle karşılaştı. 20 gün gibi kısa zamana 7 maç sığdıran takımımız lig ve kupa olmak üzere iki kulvarda yoluna devam etti. Devre arasında yapacağımız kamp ve çalışmalarla, camiamıza daha iyi bir Çaykur Rizespor izletmenin yollarını arayacağız.

Ferah, devre arası hazırlıkları 9-24 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştireceklerini aktardı.