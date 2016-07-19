Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor’un Avusturya kampı sürüyor
19.07.2016 - 12:16 | | İHA

Çaykur Rizespor’un Avusturya kampı sürüyor

Çaykur Rizespor’un 16 Temmuz tarihinde Avusturya’nın Seefeld kasabasında başladığı kamp programı 4 Ağustos'ta sona erecek.

Çaykur Rizespor’un 16 Temmuz tarihinde Avusturya’nın Seefeld kasabasında başladığı kamp programı 4 Ağustos'ta sona erecek.

Çaykur Rizespor sezon öncesi hazırlıkları kapmasındaki 2. etap çalışmalarını Avusturya sürdürüyor. Seefeld kasabası spor merkezinde kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip bugün Biefeld takımı ile hazırlık maçı yapacak. Günde üç idmanla 5 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp programında 7’de hazırlık maçı oynanacak.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber