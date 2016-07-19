Çaykur Rizespor’un Avusturya kampı sürüyor

Çaykur Rizespor’un 16 Temmuz tarihinde Avusturya’nın Seefeld kasabasında başladığı kamp programı 4 Ağustos'ta sona erecek.

Çaykur Rizespor sezon öncesi hazırlıkları kapmasındaki 2. etap çalışmalarını Avusturya sürdürüyor. Seefeld kasabası spor merkezinde kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip bugün Biefeld takımı ile hazırlık maçı yapacak. Günde üç idmanla 5 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp programında 7’de hazırlık maçı oynanacak.