Çaykur Rizespor üst sıralara tutunmak istiyor

Ferah, yaptığı açıklamada, ligde üst sıralar ile alt sıralar arasında ince bir çizgi olduğunu vurgulayarak, alınacak iki mağlubiyet veya iki galibiyetin takımları çok farklı yerlere taşıyacağını ifade etti.

Ligde belli aralıklarla kırılma maçlarının oynandığına dikkati çeken Ferah, "Gaziantespor karşılaşması da her iki takım için aynı özellikte bir maç. Rakibimiz, kazanması halinde üst sıralara tırmanacak. Biz ise kazanmamız halinde üst sıralarda yerimizi sağlamlaştırmış olacağız. Aksi sonuç her iki ekibi de alt sıralara itecektir. Gaziantespor maçı üst sıralarda kalmamızı sağlayacak hedef maç. Bu maçı kazanıp yerimizi sağlamlaştırmak için çabalayacağız" diye konuştu.

Ferah, sakatlıkları nedeniyle Eren Albayrak ve Nika Dzamalidze dışında tam kadro Gaziantep deplasmanında hazır olacaklarına işaret ederek, "Gaziantespor maçının ardından hafta için Mersin İdmanyurdu karşısında kupa mesaisine çıkacağız. Bu nedenle tam kadro Gaziantep'e gittik. Lig maçının ardından Adana'da kampa girerek kupa maçı hazırlıklarını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavililerin, Gaziantespor karşılaşmasına Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ertuğrul Ersoy, Murat Duruer, Robin Yalçın, Koray Altınay, Sercan Kaya, Ahmet İlhan Özek, Deniz Kadah ve Kweuke muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.