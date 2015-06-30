Çaykur Rizespor yarın sezonu açıyor

Yeşil mavililerin 3 etap halinde gerçekleştireceği yeni sezon hazırlıkları, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde başlayacak. Rize'deki 10 günlük kamp programının ardından yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek olan yeşil mavililer, 28 kişilik kadrosu ile sezona hazırlanacak. Teknik direktör Hikmet Karaman, kampla birlikte yeni transferlerinde kadroya dahil olacağını belirtti, şunları söyledi:

"Transfer listesinde yer alan oyuncuların takıma katılması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kamp döneminde büyük oranda eksiklerimizi gidermiş olacağız. Şu anda görüştüğümüz tüm sporcular ile mutabakata vardık. Artık iş imzaya kaldı."

Kanat oyuncularına ihtiyacı olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mutlaka mevcut oyuncularımın alternatifleri olacak. Artık forma giymek eskisi kadar kolay olmayacak. Formayı hak eden giyecek. Kamp döneminde tüm oyuncularım performanslarını ortaya koymak zorunda. Takıma yapacağımız takviyelerle transferleri tamamlayacağız. Önceki sezon performans gösteremeyen ve yedeklerde bekleyen bazı oyuncuları göndereceğiz. Onlara Rize kampında son şanslarını vereceğim. Artık tüm oyuncular marifetlerini ortaya koymak zorunda."

5 OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'den kaleci Gökhan Akkan, Yunanistan ekibi Paok kalecisi Charles Itandje, Akhisar Belediyespor'dan Mehmet Akyüz, Kardemir Karabükspor'dan Ahmet İlhan, gurbetçi oyuncu Robin Yalçın ve Tavşanlı Linyitspor'dan Ersi Can Şehit ile anlaşma sağladı. Yeşil mavililer, 5 oyuncu için yarın imza töreni düzenlenecek.