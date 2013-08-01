Çaykur Rizespor yeni formalarını tanıttı

Ataköy Sheraton Otel’de gerçekleştirilen forma tanıtımında futbolcular ve mankenler Çaykur Rizespor’un iç saha ve deplasmanda giyeceği formaları tanıttı.



Mavi-yeşilli takımın genç oyuncusu Cenk Ahmet Akkılıç 5 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, “Formaları tanıttık. İsteğimiz formaların biran önce tükenmesi. İnşallah bu yeni formalarımızla başarılar kazanırız. Şuanda Rizespor ile kontratım devam ediyor. Rizespor’da kalacağım” dedi.Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Sezer Özmen, yeni formalarla sahalarda esmek istediklerini dile getirerek, “Bu sene taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Bize bu sene Süper Lig’in tanıdı biz sahada onlarda tribünde bize yaşatacaktır” diye konuştu.