Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Rize'de oynanacak müsabaka, iki takımın kümede kalma kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

Maç hangi kanalda saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Fernandes, Talbi, Melnjak, Mustafa, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan, Robin Yalçın, Murat, Umut Bulut

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