Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
19.07.2020 - 18:09 |

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de kümede kalma yarışında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan iki takım saat 21.00'de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Rize'de oynanacak müsabaka, iki takımın kümede kalma kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

Maç hangi kanalda saat kaçta?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Fernandes, Talbi, Melnjak, Mustafa, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan, Robin Yalçın, Murat, Umut Bulut

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Beşiktaş'ın Rizespor Galibiyetinin Perde Arkası

Messi ''Düzensiz bir takımdık!''
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo kadrodan çıkarıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Gustavo kadrodan çıkarıldı
  2. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
  3. Tottenham-Leicester City (CANLI)
    Tottenham-Leicester City (CANLI)
  4. Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
  5. Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?
    Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber