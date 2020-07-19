Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de kümede kalma yarışında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan iki takım saat 21.00'de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Rize'de oynanacak müsabaka, iki takımın kümede kalma kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.
Maç hangi kanalda saat kaçta?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Fernandes, Talbi, Melnjak, Mustafa, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan, Robin Yalçın, Murat, Umut Bulut
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