Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Rizespor'un gollerini 40. dakikada Skoda ve 71. dakikada Boldrin kaydetti. Denizli'de ise golleri 20. dakikada Estupinan ve 30. dakikada kendi kalesine Fernandes attı.

Rizespor, 29 puanla 14. sırada yer aldı. Denizlispor ise 32 puanla 12. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

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