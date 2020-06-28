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28.06.2020 - 18:15 |

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 18.30'da başladı.

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (CANLI)
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Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 18.30'da başladı. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor 1-2 Denizlispor

GOL: 20' Estupinan, 30' Fernandes (K.K) (Denizli) 40' Skoda (Rizespor)

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

 

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