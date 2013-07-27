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27.07.2013 - 15:38 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor'a Çek savunmacı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Pilzen takımında forma giyen defans oyuncusu 23 yaşındaki Lukas Hejda ile anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'a Çek savunmacı
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Savunma oyuncusu Lukas Hejda'nın iki gün içinde İstanbul'a gelerek Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalaması ve takımın Avusturya kampına katılması bekleniyor. Çaykur Rizespor transfer döneminde Leonard Kweuke, Necati, Kıvanç, Kağan, Ousmane Vıera, Mariuz Pawelek, Tevfik Köse, Koray Altınay, Ludovıc Sylvestre ve Hurşut'u renklerine bağlamıştı.

ALİ ADNAN İMZAYA BEKLENİYOR

Çaykur Rizespor uzun zamandır peşinde olduğu FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Irak Milli Takımında mücadele eden Ali Adnan Kadhim'e de son teklifini yaptı. Iraklı oyuncu için Bağdat kulübüyle uzun pazarlıklar sonucunda 650 bin dolara anlaşan yeşil mavililer genç futbolcuyla da el sıkıştı. Yapılan prensip anlaşmasından sonra Türkiye'ye gelmesi beklenen ancak gelişi geciken Ali Adnan'ın menajerinden kaynaklanan bir sorun olduğu belirtildi. Genç sol bekin Pazartesi günü İstanbul'a gelerek yeşil mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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