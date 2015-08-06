Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'a Iraklı sol bek!
06.08.2015 - 21:10 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'a Iraklı sol bek!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Al Shorta'nın Iraklı sol beki Dhurgham İsmail'i transfer etti.

Çaykur Rizespor'a Iraklı sol bek!
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Iraklı milli futbolcu Dhurgham İsmail Dawoud Al Quraishi ile el sıkıştı.

Karadeniz temsilcisi, Ali Adnan'ın İtalya ligi ekiplerinden Udinese'ye transferinin ardından yerine transfer etmek istediği bir başka Iraklı sol bek Dhurgham İsmail'i İstanbul'a getirtmişti.

Al Shorta Kulübü ile her konuda anlaşan yeşil-mavili ekip, Dhurgham İsmail ile İstanbul'da son bir görüşme yaptı. Her konuda anlaşmaya varılan 21 yaşındaki sol bek, Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Futbolcu ile 4 yıllık prensip anlaşması imzalayan Çaykur Rizespor'un Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Iraklı sol bek, 25 kez ülkesinin milli takımında forma giyerken, 2 de gol attı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber