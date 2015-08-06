Çaykur Rizespor'a Iraklı sol bek!

Çaykur Rizespor, Iraklı milli futbolcu Dhurgham İsmail Dawoud Al Quraishi ile el sıkıştı.

Karadeniz temsilcisi, Ali Adnan'ın İtalya ligi ekiplerinden Udinese'ye transferinin ardından yerine transfer etmek istediği bir başka Iraklı sol bek Dhurgham İsmail'i İstanbul'a getirtmişti.

Al Shorta Kulübü ile her konuda anlaşan yeşil-mavili ekip, Dhurgham İsmail ile İstanbul'da son bir görüşme yaptı. Her konuda anlaşmaya varılan 21 yaşındaki sol bek, Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Futbolcu ile 4 yıllık prensip anlaşması imzalayan Çaykur Rizespor'un Rize'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Iraklı sol bek, 25 kez ülkesinin milli takımında forma giyerken, 2 de gol attı.