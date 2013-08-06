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06.08.2013 - 15:06 | | DHA

Çaykur Rizespor'a iyi haber geldi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yeni transferi Kamerunlu 25 yaşındaki Leonard Kweuke'nin, Çek Cumhuriyeti Kupası'nda oynanan karşılaşmada rakibinin ayağını kırdığı için aldığı 12 maçlık ceza 6 maça indirildi.

Çaykur Rizespor'a iyi haber geldi!
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Çaykur Rizespor, renklerine kattığı Çek Cumhuriyeti‘nin Sparta Prag takımının forvet oyuncusu Leonard Kweuke, Çek Cumhuriyeti Kupası'nda onanan Mlada Boleslav maçında rakibinin ayağını kırdığı için 12 maç ceza almıştı. Çaykur Rizespor'un, Çek Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru üzerine futbolcunun aldığı ceza 6 haftaya indirildi. Olaydan sonra cezası nedeniyle Çek Cumhuriyeti’nde 6 karşılaşmada forma giymediği belirtilen oyuncunun cezası böylece bitmiş oldu.

Kweuke'nin, Süper Lig'in ilk haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın görev vermesi halinde Çaykur Rizespor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

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