Çaykur Rizespor'a Nijeryalı stoper

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer çalışmaları kapsamında Nijerya A milli takımıyla da 23 kez görev yapan Nijerya Premiar Lig ekiplerinden Sunshine Stars takımı oyuncusu Godfrey Oboabona İstanbul'a gelmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından her konuda mütabakata varılmış ve kendisi ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır'' ifadesini kullandı.

Ferah, 23 yaşındaki oyuncunun genç yaşına rağmen önemli deneyime sahip olduğunu, futbolcu ile imza töreninin yarın Rize'de yapılacağını kaydetti.