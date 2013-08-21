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21.08.2013 - 17:55 | | RİZE / DHA

Çaykur Rizespor'a Nijeryalı stoper

Çaykur Rizespor, Godfrey Oboabona ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'a Nijeryalı stoper
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerya milli takım oyuncusu Godfrey Oboabona İtama ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer çalışmaları kapsamında Nijerya A milli takımıyla da 23 kez görev yapan Nijerya Premiar Lig ekiplerinden Sunshine Stars takımı oyuncusu Godfrey Oboabona İstanbul'a gelmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından her konuda mütabakata varılmış ve kendisi ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır'' ifadesini kullandı.
Ferah, 23 yaşındaki oyuncunun genç yaşına rağmen önemli deneyime sahip olduğunu, futbolcu ile imza töreninin yarın Rize'de yapılacağını kaydetti.

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