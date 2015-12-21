Çaykur Rizespor'a parmak izi şoku!

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Koray Deniz, devre arası kampı için Malta'yı düşündüklerini, bu yüzden vize işlemleri için başvuruda bulunduklarını söyledi. Malta'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun teknik heyet ve futbolcuları parmak izi için çağırdığını ifade eden Koray Deniz, şunları söyledi: "Malta'nın teknik heyet ve futbolcularımız için parmak izi istemesi bize zorluk çıkardıkları anlamına geliyor. Bize, 'kolaylık sağlayacağız' denildi ancak henüz bir adım yok. Bu nedenle alternatif kamp yeri arayışımız var. Malta parmak izi konusunda kolaylık sağlarsa bu ülkede devre arası kampını yapabiliriz. Aksi halde başka bir kamp yeri bulacağız."

2 TRANSFER YAPILACAK

Devre arasında yeşil mavili takıma 2 oyuncu takviye edileceğini ifade eden Koray Deniz, "Teknik heyetimiz bize 2 oyuncu istediğini bildirdi. Stoper ve forvette yapılacak 2 takviyeyi teknik heyetimiz belirleyecek. Ancak henüz bize isim bildirilmedi. Kamp döneminde istenen oyuncuları takıma dahil edeceğiz. Önceliğimiz kupa ve ligde yapacağımız 2 karşılaşmayı en iyi şekilde tamamlamak" dedi.

KARAMAN'LA PELLEGRİNİ BİR ARAYA GELDİ

Devre arası transferi için çalışma yürüten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İngiltere'ye gitti. Manchester City teknik direktörü Manuel Pellegrini'yi ziyaret eden Karaman, kulübün tesislerini gezdi ve yetkililerden de bilgi aldı.