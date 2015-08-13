Çaykur Rizespor'a Premier Lig'den stoper

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Hikmet Karaman'ın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, defanstaki eksikliği gidermek amacıyla Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen İsviçreli oyuncu Philippe Sylvain Senderos ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Aston Villa yönetiminin de transfere onay verdiği ve 30 yaşındaki defans oyuncusunun önümüzdeki günlerde tesisleri ve kenti görmek amacıyla Rize'ye geleceği belirtildi.

Senderos'un ikna olması halinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilmesi ve Karadeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşmeya imza atması bekleniyor.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 8 maçta 633 dakika görev alan Senderos, İsviçre Milli Takımı'nda 55 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

(AA)