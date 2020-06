Çaykur Rizespor'da 1 puan sevinci

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, hak ettikleri 1 puan aldıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş deplasmanında iyi oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Beşiktaş gibi önemli bir rakibe karşı iyi mücadele ettik. Rakibimiz de biz de yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Kaleciler iyi maç çıkardı. Maçın geneline bakıldığında beraberlik adil sonuçtu. Beşiktaş deplasmanında hak ettiğimiz 1 puan aldık" dedi. Her geçen hafta çok daha iyi işler yaptıklarını vurgulayan Ferah, "Yeni kurulan bir takım olmanın eksiklerini çabuk üzerimizden attık. Her geçen hafta çok daha iyi mücadele ediyoruz. Özellikle deplasmanda Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara kaybetmedik. Gaziantepspor'a karşı kazandık. Dört deplasman maçında sadece Trabzonspor'a kaybettik ama oyun olarak o maçta da iyi işler yapmıştık. Her maç sahada 90 dakika oyunu bırakmayan bir ekip olması taraflı tarafsız herkesin taktirini kazanıyor. Teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çaykur Rizespor için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" diye konuştu.

Ferah, hafta sonu zorlu Eskişehirspor deplasmanında olacaklarını, kente dönmeyip maçın hazırlıklarına İstanbul Büyükşehir Belediyespor Tesisleri'nde başladıklarını sözlerine ekledi.