Çaykur Rizespor'da 12 yılda 22 hoca değişti!

Türkiye liglerinde son 12 yılda en fazla teknik direktör değişikliği yapan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor, önce Süper Lig, ardından da 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2002-2014 yılları arasında 22 farklı çalıştırıcıyla anlaştı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmeden önce 5 yıldır mücadele ettiği 1'inci Lig'de 8 teknik adam değiştirdi. Çaykur Rizespor'da 1.5 yılla en uzun süre görev yapan teknik direktör Ümit

Kayıhan oldu. Suat Kaya 3, Mehmet Şansal da 5 maç ile en kısa süre çalışanlar listesinde yer aldı.



DENİZLİ GİTTİ ÇALIMBAY GELDİ



PTT 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor'un başında son olarak görev alan isim Mustafa Denizli oldu. Takımın başında 17 maçta sahaya çıkan Mustafa Denizli ile Çaykur Rizespor başarıyı yakaladı ve 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Mustafa Denizli, 125 milyon lira transfer bütçesi isteğine 40 milyon lira öneren yönetimle anlaşamayınca takımdan ayrıldı. Denizli'nin yerine 3'üncü kez Rıza Çalımbay göreve geldi. Çalımbay yönetiminde Süper Lig'e hızlı başlayan yeşil mavililer, ilk 5 maçta 4 galibiyet aldı, ardından 14 haftada 5 beraberlik alırken 9 maçını kaybetti.



"MADALYA MI VERİLDİ SANA" SÖZÜ İSTİFA GETİRDİ



Rıza Çalımbay'ın sezon başı ve devre arası transferlerin geç yapıldığı yönündeki açıklamalarına Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, "Takım ilk haftalarda kazanırken teknik kadro, hemen pozisyon alıyor, (Bu kadro yetersiz) diyor. Sonunda da, (Bak ben haklı çıktım) diyor. Söyledin de ne oldu? Madalya mı verildi sana?" sözleri ile cevap verdi. Bu sözler üzerine istifa eden Çalımbay, "Rencide edildiğimiz zaman burada durma şansımız yok" diyerek kulüpten ayrıldı.



GÜNDEMDE 4 TEKNİK ADAM VAR



Teknik direktör arayışlarını sürdüren yeşil mavililer ilk temasa geçilen isim olan A milli takım eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan olumlu cevap alamadı. Çaykur Rizespor'da Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay ile Uğur Tütüneker, Hagi ve Ziya Doğan'ın üzerinde durulduğu bildirildi.



TAKIM KARACA'YA EMANET



Çaykur Rizespor, alt yapı antrenörü Mehmet Ali Karaca nezaretinde Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Karaca, antrenmandan önce, "Önümüzde Gaziantepspor ile oynayacağımız çok kritik bir maç var. Bu önemli karşılaşmadan istediğimizi alacağız. Oyunculara güveniyorum. Galip gelip uzun süredir beklediğimiz 3 puan hasretine son vereceğiz. Bunun için taraftarımıza büyük görev düşüyor" dedi.