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22.03.2017 - 19:37 | | AA

Çaykur Rizespor'da 2 kadro dışı!

Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kararıyla futbolcular Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz kadro dışı bırakıldı.

Çaykur Rizespor'da 2 kadro dışı!
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Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kararıyla futbolcular Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz kadro dışı bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre teknik direktör Hikmet Karaman ani bir kararla Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz'ü süresiz kadro dışı bıraktı. İki oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığına dair açıklama yapılmadı. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

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