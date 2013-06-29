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29.06.2013 - 17:51 | | AA

Çaykur Rizespor'da 2 transfer!

Yeşil-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncu Ousmane Viera ve Polonyalı kaleci Mariusz Pawelek ile anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'da 2 transfer!
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Çaykur Rizespor basın sözcüsü Aykut Ferah, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Ousmane Viera ve Polonyalı kaleci Mariusz Pawelek ile anlaşma imzaladıklarını bildiridi. Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Viera ve kaleci Pawelek, hocamızın transfer listesinde yer alan isimlerdendi. Her iki oyuncu da deneyimli. Futbolcularla yaptığımız görüşmeler sonrasında Viera ile 3, kaleci Pawelek ile de 2 yıllık anlaşma imzaladık" dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Ferah, "Transfer listemizde önemli oyuncular yer alıyor ancak hata yapmamak için çok dikkatli davranıyoruz. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Kadromuza çok değerli oyuncular katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçen sezon Romanya'nın Pandurii takımında forma giyen Ousmane Viera, 32 maçta sahaya çıktı. 2 bin 880 dakika forma giyen ve 4 gol atan Viera, 9 sarı kart gördü. Bir dönem Konyaspor'da da forma giyen kaleci Pawelek ise geçen sezon Polonya'nın Varşova takımında yer aldı.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekibin, Şanlıurfaspor'dan Kıvanç Karakaş ile prensipte anlaştığı, bu futbolcuyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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