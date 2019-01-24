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24.01.2019 - 12:22 |

Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki son 37 deplasman maçında da kalesinde gol gören yeşil-mavililer, bu sonuçla kötü seriyi de sonlandırdı.

Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 2019 yılına galibiyetle başladı. Deplasmanda Kasımpaşa'yı Aminu Umar'ın golü ile 1-0 yenen yeşil-mavililer bu sezon toplamda 2'nci, deplasmanda ise ilk galibiyetini aldı.

Karadeniz temsilcisi Kasımpaşa maçı ile birlikte deplasman maçlarındaki gol yeme serisine de son vermiş oldu. 2015/2016 sezonunun 12'nci haftasında Ankara deplasmanında Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçtan sonra Çaykur Rizespor, Süper Lig'de üst üste 37 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Yeşil-mavililer, bu kötü seriye Kasımpaşa maçında son vermiş oldu.

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