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30.09.2014 - 18:01 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da 4 eksik

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını 4 futbolcusundan yoksun yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da 4 eksik
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, hafif sakatlığı bulunan Sezer Özmen takımdan ayrı koştu. Sakatlığı süren Kağan Söylemezgiller, Irak Milli Takımı'nda bulunan Ali Adnan ve hasta olan Lualua idmanda yer almadı.

Antrenman, yeşil mavili futbolcuların yarı sahada yaptığı uzun pas çalışmasıyla devam etti.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çift antrenmanla Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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