Çaykur Rizespor'da 4 eksik

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda, dün yapılan Balıkesirspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, koşunun ardından dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Liban Abdi, Kağan Söylemezgiller katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Ümit Korkmaz ve Orhan Ovacıklı ise takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.