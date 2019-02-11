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11.02.2019 - 20:46 | | AA

Çaykur Rizespor'da 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına 4 önemli oyuncusundan yoksun başladı.

Çaykur Rizespor'da 4 eksik!
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına 4 önemli oyuncusundan yoksun başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Petrucci ile son oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Umar Aminu, Vedat Muric ve Aatıf Chahechouhe katılmadı. Petrucci ve Umar'ın bileğinde problem bulunurken, Muric ve Aatıf'ın adalelerindeki sorun nedeni ile çalışmada yer almadıkları öğrenildi.

Yeşil-mavili ekibin sağlık ekibi Petrucci ve Umar'ın Bursaspor maçına yetişmesinin zor olduğunu, Vedat Muric ve Aatıf'ın oynayıp oynayamayacağına maç günü raporlarının ardından karar verileceğini kaydetti.

Futbolcular antrenmanda koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan maçla tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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