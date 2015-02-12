Çaykur Rizespor'da 5 eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek elenen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Mersin İdmanyurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde salonda gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Kağan Söylemezgiller ve Afrika Kupası'ndan henüz dönmeyen Viera katılmadı. Sakatlıkları süren Deniz Kadah, Kweuke ile Ümit Korkmaz ise sahada fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Yeşil-mavililerde Viera'nın bu gece kente geleceği ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürecek.