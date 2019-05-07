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07.05.2019 - 07:32 |

Çaykur Rizespor'da Aatıf Chahechouhe alarmı

Lider Galatasaray’ı eli boş gönderip Avrupa potasına girmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'da Fransa’daki tedavisi tamamlanan Aatıf Chahechouhe bugünden itibaren takıma katılacak, durumuna bakılacak.

Çaykur Rizespor'da Aatıf Chahechouhe alarmı
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Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısında topladığı 28 puanla ligin tartışmasız en flaş takımlarından biri olan Rize’nin gözü Aslan’da... Liderliği devralan Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Yeşil- Mavililer’in tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılabilmek.

Bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündem ise takımın yıldız ismi Aatif... Sivas maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü deplasmanına götürülmeyen ve tedavi için ülkesine giden başarılı oyuncunun dün Rize’ye döndüğü öğrenildi. Tetkikleri devam edecek olan oyuncu bugün yapılacak olan idmanda kendisini deneyecek.

Başka da eksik yok

Aatıf’in yetiştirilebilmesi adına sağlık ekbi seferberlik ilan edecek. Rize’ye ara transferde gelen ve 3 kez fileleri havalandırıp takımına kritik puanlar kazandıran Aatıf’ın da Galatasaray karşısında forma giymeyi çok istediği ifade edildi. Çaykur Rizespor’da Aatıf dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. (Fanatik)

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