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16.09.2015 - 11:14 | | Rize (AA)

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren idmanda Karaman, bazı futbolcularla yakından ilgilendi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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