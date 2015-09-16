Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren idmanda Karaman, bazı futbolcularla yakından ilgilendi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.