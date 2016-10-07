07.10.2016 - 12:27 | | AA
Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Didi Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Yeşil-mavililer daha sonra tam sahada gruplara ayrılarak taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirdi. Karaman, idman sırasında çalışmayı durdurarak futbolculara yapması gereken hareketleri gösterdi. Kaleciler ise antrenör Ahmet Ziya Yüce eşliğinde çalıştı.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Dhurgham İsmail, Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan, Diallo, Oboabona ve Mohamed Ali Yakoubi katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.