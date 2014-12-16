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16.12.2014 - 16:22 |

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda F Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak yeşil-mavililer, hazırlıklara başladı.

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı!
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Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde 90 dakika mücadele eden futbolcular yenileme çalışması yaptı. Karaman, futbolcularla Trabzonspor maçında yaptıkları hatalar konusunda tek tek konuşarak onlara uyarılarda bulundu. Defans oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Karaman, topla rakip forvet oyuncularının da takip edilmesini istedi.

Trabzonspor maçında forma giymeyen futbolcular ise ısınma hareketleri ve koşunun ardından yarı alanda topla çalıştı. Karaman, idman boyunca sık sık not aldı. Altyapı antrenörleriyle de görüşen Karaman, antrenörlerden çalışmaları izlemelerini istedi.

Karadeniz ekibinde tedavi olmak için il dışına çıkan Oboabona çalışmaya katılmadı.

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmasının stadının henüz belirlenmemesi nedeniyle yeşil-mavili ekibin kamp programı hazırlayamadığı öğrenildi.

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