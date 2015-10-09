Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yağmur nedeniyle 2 Mart Spor Salonu'nda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan Leonard Kweuke, Ousmane Viera, Dhurgham İsmail ve Ertuğrul Ersoy katılmadı. Sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve Ümit Korkmaz, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Milli takıma çağrılmasına rağmen vize sorunu nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın kampına gidemeyen Godfreyitama Oboabona da çalışmada yer aldı.

Yeşil-mavili futbolcular, 1,5 saat süren antrenmanda basketbol oynadıktan sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı. Karaman, savunma oyuncuları ile uzun süre Bursaspor maçında yenilen goller üzerine konuştu ve futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.