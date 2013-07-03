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03.07.2013 - 15:43 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da bilet fiyatları belirlendi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kombine kart ve bilet fiyatları belirlendi.

Çaykur Rizespor'da bilet fiyatları belirlendi
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kombine kart ve bilet fiyatları belirlendi. Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni sezonda ''Haydi Atmacalar, yeni sezonda tribünleri dolduruyoruz'' sloganı ile kombine bilet satışına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''2013-2014 futbol sezonunda taraftarlarımız, kombine kartlarını peşin veya kredi kartına 8 taksitle satın alabilecekler. Kombine kartı protokol tribün 2 bin 500 lira, A-B tribün 750 lira, maraton 250 lira ve loca 30 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca yeni sezonda uygulanacak bilet fiyatları ise kale arkası 2 lira, maraton 20 lira, kapalı deniz 20 lira, A-B tribün 60 lira, protokol 160 lira, bayan ve çocuk tribünü ise 5 liradan satılacak."

Açıklamada, kombine kartlarda ödeme kolaylığı sağlanacağı vurgulandı.

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