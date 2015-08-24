Çaykur Rizespor'da bir garip penaltı hikayesi

Karadeniz temsilcisinde, ilk olarak 2013-2014 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşısında kazandığı penaltı atışını Ali Adnan atmak istemiş ancak topun başına Kweuke geçmiş ve penaltıyı gole çevirmişti.

Yeşil-mavili ekip, aynı sezon ligin 25. haftasında ise Beşiktaş karşısında 2 penaltı birden kazandı. 13. dakikada kazanılan penaltı atışı öncesi Ali Adnan topun başına geçmek istemiş ancak Kweuke, penaltıyı kullanarak gole çevirmişti. İkincisinde ise penaltı atışını kullanan Ali Adnan, topu ağlara göndermişti.

Geçen sezon da penaltı tartışması yaşandı

Çaykur Rizespor, 2014-2015 sezonunun 21. haftasında Bursaspor deplasmanında yine penaltı anlaşmazlığı yaşamıştı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında kazanılan penaltı atışını teknik direktör Hikmet Karaman, Deniz Kadah'ın atmasını istemiş, ısrarla penaltı atışını kullanmak isteyen Kweuke'nin vuruşunda top auta çıkmıştı.

Yeşil-mavililer, kaçan penaltının ardından yeni penaltıcısını Polonyalı oyuncu Obraniak olarak belirlemiş, bu oyuncu 25. haftada Kayseri Erciyesspor deplasmanında 29. dakikasında beyaz noktadan topu filelere göndermiş ancak 29. haftada Kardemir Karabükspor karşısında 85. dakikada kazanılan penaltıyı atışını gole çevirememişti.

Gençlerbirliği maçındaki penaltı krize neden oldu

Çaykur Rizespor'da 2015-2016 sezonunun başlaması ile ligin ilk iki maçında yeni penaltı sorunu yaşandı.

Ligin ilk haftasını penaltı tartışmaları nedeniyle Çaykur Rizespor, geçen haftayı gergin geçirmişti. İlk haftadaki Gençlerbirliği maçının 87. dakikasında kazanılan penaltı atışını teknik direktör Hikmet Karaman, Deniz Kadah'ın kullanmasını istemiş, buna rağmen atışı kullanan Kamerunlu golcü Kweuke topu filelere göndermişti. Gol sevincinin ardından Karaman ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Kweuke, hafta içinde takımdan ve teknik heyetten özür dileyerek, 100 bin lira cezaya çarptırılmıştı.

Yeşil-mavili ekip dünkü Fenerbahçe karşılaşmanın 31. dakikasında yeniden penaltı atışı ile gündeme geldi. Kazanılan penaltı atışı öncesinde Çaykur Rizespor taraftarları penaltı atışını Kamerunlu futbolcunun kullanması için "Kweuke" tezahüratında bulundu. Bu kez Deniz Kadah, penaltı atışını kullanması için topu Kamerunlu oyuncuya verdi ancak bu futbolcu takım arkadaşından penaltıyı kullanmasını istedi.

Teknik direktör Hikmet Karaman futbolcularını bu davranışları nedeniyle alkışlarken, atışı Deniz Kadah kullandı ancak bu futbolcu penaltıyı gole çeviremedi.

"Kaçan penaltıya üzülmedik"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, Süper Lig'de mücadele ettikleri son sezonlarda adeta penaltı hikayeleri yazıldığını söyledi.

Bu sezonda Gençlerbirliği maçında kazanılan penaltının yankıları ile başladıklarını ifade eden Ferah, "Gençlerbirliği maçındaki penaltı olayı çok tartışıldı ama bu konuyu çok iyi çözdük. Herkes bu konuda elini taşın altına koydu. Herkes çok profesyonel davrandı ve sadece Çaykur Rizespor'un kazanması hesaplanarak adımlar atıldı. Kulübün geleceğine önemli notlar düştük" diye konuştu.

Fenerbahçe maçında kazanılan penaltının zor ve önemli bir sınav olduğunu belirten Ferah, şunları kaydetti:

"Penaltı atışı öncesinde çok güzel şeyler yaşandı. Özellikle penaltının kaçmasına kesinlikle üzülmedik. Biz bu baskı altında bunun yaşanabileceğini düşündük. Önemli olan bizim için kaçan penaltının ardından takım ruhunun oluşması. Taraftarımızla takım bütünleşti. Uzun bir aranın ardından bunların yaşanması bizleri mutlu etti. Fenerbahçe maçında penaltıyı kaçırdık ancak bu hikaye bizce mutlu bitti. Sadece bir penaltı kaçırdık ama takım ruhu ile ilgili çok şeyler kazandık."

(AA)