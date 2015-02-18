18.02.2015 - 17:40 | | AA
Çaykur Rizespor'da Bursaspor hazırlıkları!
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
İlk 15 dakikanın ardından basına kapatılan antrenmanda Obraniak, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Rize'deki çalışmalarını tamamlayarak Bursa'ya gidecek.