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01.04.2014 - 11:50 | | İHA

Çaykur Rizespor'da büyük sevinç

Çaykur Rizespor’da sakatların biri dışında iyileşmesinin sevinci yaşanıyor.

Çaykur Rizespor'da büyük sevinç
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Süper Lig’in sakatlıklardan en çok başı ağrıyan ekiplerinden Çaykur Rizespor’da sakatların biri dışında iyileşmesinin sevinci yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı beş maçta kaybetmeyen Çaykur Rizespor’da, son alınan Akhisar Belediye maçı galibiyeti ardından moraller yerinde. Evinde son oynadığı Galatasaray, Beşiktaş, Eskişehir maçlarında birer puan alan Atmacalar, deplasmanda Antalya ve Akhisar Belediye’yi mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Akhisar Belediye'ye karşı sakat olan Engin Baytar, Lomana Lualua, Liban Abdi, Eren Albayrak sahada yerini alamazken cezalı olan Godfrey Oboabona’da formasını giyememişti. Rize ekibi buna rağmen üç puanı almayı başararak önemli bir galibiyete imza attı.

Akhisar maçında önemli eksiklerine rağmen maçın ikinci yarısında çok iyi mücadele ederek üç puanı aldıklarını belirten Çaykur Rizespor basın sözcüsü Aykut Ferah, “Ekibimiz 1 günlük aranın ardından dün Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları düzelen Engin, Lualua ve Eren’in dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı. Henüz tam olarak hazır olmayan Ali Liban Abdi ise Kardemir Karabükspor maçında riske edilmeyecek. 5 Nisan Cumartesi günü 19:00’da oynanacak olan ve Süper Lig yarışında çok büyük önem arz eden Kardemir Karabükspor maçında büyük taraftarını Rize Yeni Şehir Stadyumu'na bekliyoruz” dedi.

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