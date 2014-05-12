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12.05.2014 - 17:35 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da büyük sevinç

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "Bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilediğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Çaykur Rizespor'da büyük sevinç
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, "Bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilediğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanmak amacıyla çıktıkları Kasımpaşa maçının çok zorlu geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Her iki takımın da hedefleri vardı. Bu, mücadeleyi çok zorlu bir hale getirdi. 1-0 öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü sadece 1 dakika koruyabildik. Sonuçta maç sonunda her iki takım da aradığı galibiyeti bulamadı fakat biz Elazığspor'un Beşiktaş'a yenilmesiyle ligde kalma hedefimize ulaştık. Bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantilediğimiz için çok mutluyuz."

Ligde zoru başardıklarını ifade eden Ferah, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. 6'ncı hafta sonunda averajla liderliğe bile yükseldik. Daha sonra aldığımız sonuçlarla ligden düşmeme mücadelesi içinde yer aldık. İlk sezonumuzda elbette hatalarımız oldu. Hatalarımızın farkındayız. Bunlardan gerekli dersleri alarak gelecek sezona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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