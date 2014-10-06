Çaykur Rizespor'da çifte bayram

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Ligin 5. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yenen yeşil-mavili ekipte kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, "Eskişehirspor maçıyla sezonun ilk galibiyetini alarak moral bulduk" dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda bulunan Ali Adnan ile sakat olan Kağan Söylemezgiller'in maçta forma giymediğini belirterek, "Kıvanç Karakaş, fedakarlık yaparak bu maçta görev aldı. İlk dört hafta beklentilerin altında kaldık. Bu yüzden Eskişehirspor galibiyeti çok değerli" diye konuştu.

Sezonun ilk 4 haftasında toplanan puan ve oynadıkları oyunun herkesi üzdüğünü dile getiren Ferah, şöyle devam etti: "Futbolcu kardeşlerimizin daha iyi işler yapabileceğini biliyorduk. Eskişehirspor maçında oyuncularımız, neler yapabileceklerini gösterdi. Eskişehirspor maçıyla sezonun ilk galibiyetini alarak moral bulduk. Puan cetvelinde üst sıralara çıkmak, psikolojik olarak baskıyı üzerimizden atmamızı sağladı. Ligdeki en büyük hedefimiz istikrarı yakalamak. Bu sezon oldukça çekişmeli geçiyor. Bu nedenle bir seri yakalayıp, üst sıralarda kendimize sağlam bir yer edinmek zorundayız."

Lige verilen aranın, eksiklerin giderilmesi ve sakat oyuncuların dönmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ferah, sözlerini şöyle tamamladı: "Sakat oyuncuların iyileşmesi, Ali Adnan'ın milli takımdan dönmesiyle birlikte ideal kadro ile çalışma fırsatı bulacağız. Aranın ardından Balıkesirspor maçında, ilk iç saha galibiyetimizi almak istiyoruz. Balıkesirspor maçı hazırlıkları çarşamba günü başlayacak."