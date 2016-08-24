Çaykur Rizespor'da Diallo transferi yattı!

Çaykur Rizespor'un daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Fransız Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Abdoulaye Diallo'nun transferi gerçekleşmedi.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kaleci Abdoulaye Diallo ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlandığı açıklamıştı. Ancak Fransız ekibi Rennesli'nin oyuncuyu vermekten vazgeçmesi üzerine Diallo transferi gerçekleşmedi. Kampa geç katıldığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan kaleci Charles İtandje'nin Gaziantespor ile anlaşması üzerine yeşil mavili takım yeniden kaleci arayışına başladı.