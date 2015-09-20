Çaykur Rizespor'da farklı galibiyet sevinci

Ferah, yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Antalyaspor maçıyla kendi sahamızda sezonun ilk galibiyetini alarak moral bulduk. Aldığımız galibiyetler bizi önümüzdeki maçlarda olumlu etkileyecektir. İnşallah galibiyet serisi yakalarız ve bu galibiyetlere devam ederiz" dedi.

Ligin iyi ekiplerinden biri olan Antalyaspor karşısında oynanan güzel futboldan ötürü mutlu olduklarını ifade eden Ferah, şöyle konuştu:

"İyi oyunumuzu beş golle süsledik. İyi mücadele ederek ihtiyacımız olan çok önemli bir galibiyet ve üç puan aldık. Antalyaspor'u sahamızda yenerek iç sahada ilk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada takımımız iyi mücadele etti. Umarım bundan sonra daha iyi neticeler alırız. Taraftarlarımıza da daha farklı bir takım izlettirmek istiyoruz. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyoruz."