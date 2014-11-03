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03.11.2014 - 12:07 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-mavili ekip, hazırlıklara başladı.

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-mavililer, hazırlıklara başladı.

Mehmet Cengiz Tesislerindeki antrenman teknik direktör Mehmet Özdilek'in İstanbul'da olması nedeniyle yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde gerçekleşti.

Antrenmanda, dün oynanan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında mücadele eden futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular da ısınma hareketleri ve koşunun ardından yarı alanda topla çalıştı.

Karadeniz ekibinde sakatlıktan kurtulan Ümit Korkmaz ve Liban Abdi iki haftalık aranın ardından takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Tedavi olmak için il dışına giden Kağan Söylemezgiller, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Filip Holosko ve el bileğinde ağrı hisseden Giray Kaçar çalışmaya katılmadı.

Sakatlığı süren Deniz Kadah ile Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçındaki performansı ile beğeni toplayan kaleci Serkan Kırıntılı havuzda çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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