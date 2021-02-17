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17.02.2021 - 20:23 | | Selman KUTLU/RÄ°ZE, (DHA)

Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã‡aykur Rizespor'daÂ BrezilyalÄ±Â kanat oyuncusuÂ Fernando Andrade, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±
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Rizespor'un Porto'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± kanat oyuncusu Fernando Andrade, ligde son oynanan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±nda Ã¼st Ã¼ste gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iki sarÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±. Sahadaki hareketleri nedeniyleÂ tepki Ã§eken oyuncu,Â kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã‡aykur Rizespor da 16 maÃ§ta forma giyen Fernando Andrade,Â 1 gol ve 1 asist Â ile takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã‡aykur Rizesporda Fernando kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

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