Rizespor'un Porto'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± kanat oyuncusu Fernando Andrade, ligde son oynanan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±nda Ã¼st Ã¼ste gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iki sarÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±. Sahadaki hareketleri nedeniyleÂ tepki Ã§eken oyuncu,Â kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã‡aykur Rizespor da 16 maÃ§ta forma giyen Fernando Andrade,Â 1 gol ve 1 asist Â ile takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.