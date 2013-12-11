Çaykur Rizespor'da forvet arayışı!

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporuyla devre arasında transfer çalışmalarına başlayacak olan Çaykur Rizespor'da öncelik forvet hattına verildiği bildirildi. Türkiye'de daha önce Samsunspor ve Manisaspor formalarını giyen 30 yaşındaki Rafael Marques Mariano için teklifte bulunan yeşil mavililer, girişimlere başladı.

14 GOL KAYDETTİ



Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen ve geçtiğimiz hafta sona eren Brezilya Ligi'nde forma giydiği 41 maçta 14 gol atan Marques'in değerinin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi. Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

ÜMİT KORKMAZ DENEMEYE ALINDI



Bu arada Çaykur Rizespor, Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt forması giyen Türk asıllı Avusturyalı Ümit Korkmaz'ı denemeye aldı. Çaykur Rizespor'un Sivasspor maçı hazırlıklarına katılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer döneminde yeşil-mavili ekip ile sözleşme imzalayabileceği bildirildi. Avusturya milli takım forması da giyen Ümit, bu sezon FC Ingolstadt forması ile oynadığı 6 maçta 2 gol attı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, hava muhalefeti nedeniyle Sivasspor maçı hazırlıklarını halı sahada sürdürdü. Yeşil mavililer yarın yapacağı son çalışmanın ardından Sivas'a hareket edecek.