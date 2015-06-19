Çaykur Rizespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da futbolcular Sercan Kaya, Orhan Ovacıklı ve Cumali Bişi, yeni sezon kampı öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre üç futbolcu Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Sercan Kaya, Orhan Ovacıklı ve Cumali Bişi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Oyuncuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.