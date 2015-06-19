19.06.2015 - 17:12 | | AA
Çaykur Rizespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Çaykur Rizespor'da futbolcular Sercan Kaya, Orhan Ovacıklı ve Cumali Bişi, yeni sezon kampı öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da futbolcular Sercan Kaya, Orhan Ovacıklı ve Cumali Bişi, yeni sezon kampı öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre üç futbolcu Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Sercan Kaya, Orhan Ovacıklı ve Cumali Bişi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Oyuncuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.