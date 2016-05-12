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12.05.2016 - 20:22 |

Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, 14 Mayıs Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları
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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Çaykur Didi Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Eren Albayrak ve Kweuke'nin kondisyoner eşliğinde salonda çalıştığı, Robin Yalçın'ın ise idmanı saha kenarından izlediği belirtildi.

Yeşil-mavili oyuncuların, antrenmanda ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu. Daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcuların, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Karaman, antrenman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde futbolcularla yaklaşık yarım saat süren toplantı gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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