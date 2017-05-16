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16.05.2017 - 15:26 | | AA

Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, yağış altında yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt ile son haftalarda 18 kişilik kadroda değerlendirilmeyen Patryk Tuszynski ise idmanda yer almadı. Polonyalı futbolcunun, kulüp tarafından tahsis edilen özel hoca yönetiminde çalışmalarını yaptığı öğrenildi.

İdman boyunca yeşil-mavili futbolcuların moralsiz olduğunu gözlendi.

Yeşil-mavili ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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