Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ni evinde konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Ümit Milli Takımı'nda bulunan Oğuzhan Berber, Sezer Özmen, Türkiye A2 Milli Takımı'nda bulunan Tevfik Köse, Irak Milli Takımı'nda bulunan Ali Adnan, Fildişi Sahili Mili Takımı'nda olan Ousmane Viera ile Slovakya Milli Takımı'nda bulunan David Depetris katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ise takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil mavili ekip, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil mavili ekibin golcü oyuncusu Eren Albayrak, ligin başlamasına kısa süre kaldığını belirterek, "İyi çalışıyoruz ancak bazı ekskilikelrimiz var. İlk üç haftada eksiklerimizi gideceğemizie inanıyorum. Bu sürüçte taraftar bizim için iyi bir güç olacak. Tüm maçlarda onların desteği ile daha iyi olmak istiyoruz" dedi.

Ligde ilk maçlarının önemli olduğunu ifade eden Eren, "Lige yeni çıkan bir ekibiz ve moralli başlamak istiyoruz. Lige renk katmak istiyoruz. İlk maçı Gençlerbirliği ile sahamızda oynayacağız. Gençlerbirliği maçını kazanırsak bizim için çok değerli bir başlangıç olacak. Bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.