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03.02.2014 - 16:12 | | DHA

Çaykur Rizespor'da Genel Kurul yapıldı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 82'inci Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Çaykur Rizespor'da Genel Kurul yapıldı!
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İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde 172 delegeden 60'ının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, her yıl iki yeni branşı faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini, amaçlarının çeşitli sportif branşlarda olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Sportif alanda işlerin kötü gitmesi halinde hep suçlu arandığını ifade eden Başkan Kalkavan, şöyle konuştu:

"Bu bir kaderdir ve işler ters gittiğinde suçlu aranır. Önce, (Bu belayı nasıl defederiz?) diye hep birlikte bunu düşünmemiz gerekirken kabahati onda, bunda ararız. Eğer top direğe vurur içeri girmezse yönetim suçlu, içeri girerse takım başarılı. O top dönüp kendi kalene girene kadar bekleyeceksin. Bu gerçekten çok doğru bir analiz ve teşhis değil. 5 yıldır görevdeyim. Atanmış bir başkanım. Bize, (Bu cenazeyi kaldırın) dendi, göreve geldik. Gece gündüz hizmet veriyoruz."

Toplantıda kulübün mali raporları, 2014 yılı tahmini bütçesi ve yönetim ile denetleme kurulu oy çoğunluğu ile ibra edildi.

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