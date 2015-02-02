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02.02.2015 - 12:15 |

Çaykur Rizespor'da gözler Beşiktaş maçında

Çaykur Rizespor’da Gençlerbirliği maçında alınan üç puanın mutluluğu yaşanıyor.

Çaykur Rizespor'da gözler Beşiktaş maçında
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Spor Toto Süper Lig’i takımlarından Çaykur Rizespor ligin 18. Haftası maçında Gençlerbirliği takımını deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.Ligin ikinci yarısının ilk maçında lige galibiyet ile başladıkları için mutlu olduklarını belirten Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Aykut Ferah, “Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan son derece önemliydi. Futbolcu ve teknik ekibimizi kutluyoruz. Çok önemli bir üç puanı hanemize yazdırdılar. Deplasmanda ki iyi futbolumuzu devam ettirdik. Maçı değerlendirirsek iyi başladık, bir Eren-Sercan paslaşması ile erken golü bulduk. Rakip bir kişi eksik kalınca oyunda hakimiyeti elimize aldık. Yeni transferimiz Obraniak güzel bir golün altına ismini yazdırdı. Bize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu dakikadan sonra oyunda kontrollü oynadık. Önemli olan bir üç puanı alarak puan cetvelinde tehlikeli çizginin averajla da olsa bir kademe üstüne çıktık. Bu başarımızı evimizde de alacağımız puanlarla sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Perşembe günü kupada Beşiktaş ile karşılaşacaklarını söyleyen Basın Sözcüsü Ferah; “Kupada bir üst turu garantiledik. Bizim için kupa maçı çok bir şey ifade etmiyor. Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağımız lig maçını düşünüyoruz. Bunun için hesaplarımızı lig maçını nasıl kazanabiliriz üzerine yapıyoruz. Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarından itibaren kendi tesislerimizde başlayacağız. Kamp ve deplasman maçları dolayısıyla takımımız epeydir kendi evinden uzaktaydı. Artık kendi saha ve seyircimiz ile buluşacağız. Üst üste biri kupa ikisi lig maçı olmak üzere üç maça çıkacağız. Bu maçlarda taraftarımızın her zaman ki gibi desteğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Öte yandan transferin son gününde Çaykur Rizespor’da çalışmaların sürdüğü bilgisi alındı.

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