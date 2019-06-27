Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da gündem Adebayor
27.06.2019 - 10:14 |

Çaykur Rizespor'da gündem Adebayor

Vedat Muriç’in transfer olma ihtimaline karşın golcü arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da gündeme Başakşehir’den ayrılan Togolu yıldız Adebayor geldi.

Çaykur Rizespor'da gündem Adebayor
ABONE OL

Vedat Muriç’in transfer olma ihtimali her geçen gün yükselirken Çaykur Rizespor’da golcü arayışları da hız kazanıyor. Yeşil- Mavililer’in listesinde birçok isim yer alırken gündeme ise Adebayor’un isminin geldiği öğrenildi. Başakşehir’den ayrılan Togolu yıldızın menacerler tarafından Karadeniz ekibine sunulduğu bildirildi.

Transferde yoğun bir çalışma içerisinde olan Rize’de sportif direktör Yılmaz Bal ve teknik direktör İsmail Kartal yapacağı değerlendirmeye göre Adebayor hakkında yol haritasının belirleneceği bildirildi. Rizespor uygun bir maliyet olması halinde 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilir. (Fanatik)

    Özel Röportaj Saffet Akbaş 2. Bölüm
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milan, Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattı
      Milan, Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattı
    2. Milan'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı
      Milan'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı
    3. Transfer haberleri | Galatasaray'dan Chidera Ejuke sürprizi!
      Transfer haberleri | Galatasaray'dan Chidera Ejuke sürprizi!
    4. Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
      Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Antalyaspor talip oldu
    5. Napoleoni’den Cengiz Ünder ve Başakşehir sözleri
      Napoleoni’den Cengiz Ünder ve Başakşehir sözleri



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Mame Thiam iddiası

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Mame Thiam iddiası

    Transfer haberleri | Loris Karius'a sürpriz talip

    Transfer haberleri | Loris Karius'a sürpriz talip

    Trabzonspor'a operasyon!

    Trabzonspor'a operasyon!

    Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den

    Şampiyonluğun 3 kritik ismi Fenerbahçe'den

    Sıradaki Haber