Çaykur Rizespor'da hayal kırıklığı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 beraberlik alan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Beklentilerin çok altında kaldık" dedi.

Mehmet Özdilek, cumartesi günü oynadıkları Mersin İdmanyurdu maçını kaybetmeyi beklemediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Adana'da saha zemini iyiydi ancak performans ve kalite anlamında kalite olarak kötü bir maç oynadık. Böylesine maçlarda bu tür goller yemeyeceksin. Oyunun kilidini böyle goller açar. Duran toptan adam paylaşımında hata yaptık ve mağlup duruma düştük."



'BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR'

Ligdeki hedefleri kovalayabilmek için bu tür maçları kaybetmemeleri gerektiğini ifade eden Mehmet Özdilek, şunları söyledi:

"Ancak Mersin maçını kazanmak için performansımızı çok yukarı taşıyamayıp maçı kaybettik. Bunun içinde çok üzgünüm. Sezonun başındayız. Fiziksel sorunumuz var. Mersin maçında çok pas hatası yaptık. Bu anlamda sıkıntımız var. Bunu biraz daha geliştirmeliyiz. Öndeki oyuncularımız hareketli ve üretken olmalı. Mersin maçının başında duran toptan yediğimiz gol oyunun kırılma noktası oldu. Bu golle rakibimiz avantajlı konuma geçti. Bizde üretkenlik anlamında çok geride kaldık. Bu sonuçla taraftarımızın üzülmesi normal. Ancak biraz daha sabırlı olup bize zaman vermelerini istiyorum."



SERCAN: "AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMALIYIZ"

Sercan Kaya ise kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını vurgularken şöyle konuştu:

"Beşiktaş maçındaki konsantrasyonumuzu ve mücadelemizi Mersin karşılaşmasına yansıtamadık. Zaten yansıtsaydık böyle olmazdı. Maç ayırmamamız gerek. Beşiktaş maçındaki mücadeleyi Mersin karşılaşmasında da sahaya yansıtmamız gerekirdi. Tabi ki bu bizim içimizde halletmemiz gereken bir mesele. Takım olarak aklımızı başımıza alırız. Hocamızın verdiği görevleri en iyi şekilde yapar bundan sonraki maçlarda iyi mücadele edip çıkışa geçmek