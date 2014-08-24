24.08.2014 - 13:05 | | AA
Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını günde tek idman yaparak sürdürüyor.
Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan kaleci Serkan Kırıntılı ve Ali Adnan katılmadı.
Çaykur Rizespor'un Kayserispor'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Engin Bekdemir, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Karadeniz ekibi, idmanın son bölümünde kondisyon ağırlıklı dar alan pas çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.