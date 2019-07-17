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17.07.2019 - 12:23 | | İHA

Çaykur Rizespor'da hedef 10 bin kombine

Kombine biletlerini iki gün önce satışa sunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 bin kombine bilet satışı yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor'da hedef 10 bin kombine
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Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur  Rizespor'a destek olmak amacıyla Çaykur Didi Stadı'nda bulunan Atmaca store  mağazasına giderek kombine bileti satın aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı  açıklamada, geçen yıl 9 bin 28 kombine bileti sattıklarını, bu yıl hedeflerinin  10 bin olduğunu söyledi.

Kombine biletini satın aldıktan sonra açıklamada bulunan Vali Çeber,  Rize'yi ve Çaykur Rizespor'u çok sevdiğini belirterek, "Sporu ve spor yapanları  seviyorum. Herkesin spor yapmasını da isterim." dedi.

Çeber, mavi ve yeşilin kenti Rize'de yaşadıklarını aktararak, şunları  kaydetti:

"En sevdiğimiz renkler ise yeşil ve mavi. Ben Rize'ye geldikten sonra  mavi ve yeşil tonlarda birkaç tane takım elbisem de oldu. Büyük bir keyifle de  giyiyorum. İnsanların çalıştığı yerlerle bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum.  Kurum amirlerimle beraber geçen yıl takımımızın en kötü olduğu dönemlerde  ziyaretlerimiz oldu. Rize'de sayacağımız en önemli 8-10 figürlerden herhalde  birisi Çaykur Rizespor olur. Bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Bizim  alacağımız bir kombine sembolik ama önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin  karınca kararınca bu işe sahip çıkması gerekir."

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin ve Çaykur Rizespor'un ortak  noktalardan birisi olduğunu vurguladı.

Sezon öncesinde takıma sahip çıkma adına bir araya gelmenin çok önemli  olduğunu ifade eden Metin, "Şehir takımları şehirleri birleştiren bir araya  getiren ve bu sinerji ile şehrin diğer dinamiklerini harekete geçiren olgulardır.  Böyle düşünüyoruz. Çaykur Rizespor'un başarılı olması Rize'nin başarılı  olmasıdır. Çaykur Rizespor için bir aradayız. " diye konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er de Çaykur  Rizespor'a verdikleri destek için Çeber ve Metin'e teşekkür etti.

 

  

 

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